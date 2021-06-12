Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 13'ü tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 13'ü tutuklandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ile Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcıları ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik ilçede operasyon düzenledi.

Operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 6,99 gram esrar, 0,63 gram eroin, 10,45 gram metamfetamin, 115 sentetik ecza hap maddesi, 112,23 gram sentetik kannabinoid, kaçak içki ile 2 el bombası ve 4 silah ele geçirildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Evlerinde el bombası bulunan 3 şüpheli ise Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 13'ü tutuklandı
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 13'ü tutuklandı
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 13'ü tutuklandı
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 13'ü tutuklandı
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 13'ü tutuklandı
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 13'ü tutuklandı
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 13'ü tutuklandı
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 13'ü tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

Son Dakika | Konya'ya şehit ateşi düştü
Son Dakika | Konya'ya şehit ateşi düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Meral Akşener Veysel Eroğlu Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Enis Arıkan Sarp Akkaya Kerimcan Durmaz
Spor Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Merih Demiral Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 13'ü tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 15:39:59. #1.16#

title