Son dakika haberleri... Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri... Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

12.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:01
Son dakika haberleri... Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'da 11 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Konya'da 11 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Selçuklu ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Polis ekibinin bu adreste yaptığı aramada, 11 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Futbol Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 19:04:10. #1.14#
title