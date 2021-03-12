Son dakika haberleri... Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'da 11 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Konya'da 11 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Selçuklu ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Polis ekibinin bu adreste yaptığı aramada, 11 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru