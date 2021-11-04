Son dakika haber... KONYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 KİŞİ TUTUKLANDI

KONYA (DHA) - KONYA'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Şüphelilerin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada 3 kilo 832 gram metamfetamin ele geçirildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir şebeke için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Meram ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada ise piyasaya sürmek üzere oldukları 3 kilo 832 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklandı.

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