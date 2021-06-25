Son dakika haberleri! Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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Son dakika haberleri! Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Son dakika haberleri! Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Konya'nın Seydişehir ilçesinde torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri ilçede sokak satıcılarına yönelik operasyon başlattı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından düğmeye basan ekipler, 4 eve yaptıkları baskınla D.D., M.K., H.K. ve M.K'yi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Son dakika haberleri! Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Son dakika haberleri! Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Son dakika haberleri! Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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