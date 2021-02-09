Son dakika haberleri | Konya'da üç ayların başlangıcında düzenlenen "şivlilik" etkinlikleri Kovid-19 nedeniyle yapılamayacak

Son dakika haberi: Konya'da, üç ayların başlamasıyla kutlanan "şivlilik" etkinliklerinin, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılmamasına karar verildi.

Konya'da, üç ayların başlamasıyla kutlanan "şivlilik" etkinliklerinin, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılmamasına karar verildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kültürel mirasın bir parçası olarak düzenlenen şivlilik etkinliklerinin, kalabalıklara sebebiyet vereceği ve Kovid-19 salgını için risk oluşturabileceği bildirildi.

Bu nedenle, bu yıl şivlilik etkinliklerinin yapılmasına müsaade edilmeyeceği, karara uymayanlara idari işlem yapılacağı ve suç teşkil eden davranışlara ilişkin de adli işlem başlatılacağı kaydedildi.

Şivlilik geleneği

Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'da, üç ayların başlangıcı, yüzlerce yıldır "Şivlilik" denilen adetle kutlanıyor. Şivlilik kutlamaları, Regaip Kandili'nden bir gün önce gece saatlerinde başlıyor.

Akşam namazından sonra çocuklar, anne ve babalarıyla sokaklara çıkarak, mahalle büyüklerinin uygun bir alanda ateş yakmasını bekliyor.

Yakılan ateşin etrafında toplanan çocuklardan bazıları ateşin üzerinden atlıyor. Eğlence ve kutlamalar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor.

Çocuklar, Regaip Kandili günü ise sabah erkenden maniler okuyarak, kapı kapı dolaşıyor ve şekerle çikolata topluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler