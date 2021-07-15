Son dakika haberleri! Konya'da trafik kazası: 4 yaralı
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Son dakika haberleri! Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haberleri! Konya'da trafik kazası: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Selim Gençaslan (45) idaresindeki 42 ACC 822 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 R 0134 plakalı otomobil, Seydişehir-Beyşehir yolunun 1. kilometresinde çarpıştı.

Kazada yaralanan Selim Gençaslan, Ali İçöz (30), Uğur Yunus Doğar (45) ve Süleyman Saka (32) olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Uğur Yunus Doğar, hastanedeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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