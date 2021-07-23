Son dakika haberleri! Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika gelişmesine göre Konya'nın Kulu ilçesinde refüjdeki bariyerlere çarpan SUV tipi aracın sürücüsü yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde refüjdeki bariyerlere çarpan SUV tipi aracın sürücüsü yaralandı.
M.A. İdaresindeki 06 AC 2738 plakalı SUV tipi araç, Konya - Ankara kara yolu Dinek Mahallesi mevkisinde refüjdeki bariyerlere çarptı.
Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü M.A. hastaneye götürüldü.
Konya-Ankara kara yolunda trafik, kısa bir süre tek şeritten sağlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu