Son dakika haberleri! Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberleri! Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Konya'nın Kulu ilçesinde refüjdeki bariyerlere çarpan SUV tipi aracın sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde refüjdeki bariyerlere çarpan SUV tipi aracın sürücüsü yaralandı.

M.A. İdaresindeki 06 AC 2738 plakalı SUV tipi araç, Konya - Ankara kara yolu Dinek Mahallesi mevkisinde refüjdeki bariyerlere çarptı.

Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü M.A. hastaneye götürüldü.

Konya-Ankara kara yolunda trafik, kısa bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Derya Yanık Mustafa Demir Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Neslihan Atagül
Spor Diego Balotelli Mesut Özil Gökhan Gönül Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Konya'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 21:01:29. #1.16#

title