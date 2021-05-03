Son dakika haberleri | Konya'da teyzesinin oğlunu bıçakla öldürüp yengesini yaralayan zanlı tutuklandı
Son dakika haberlerine göre Konya'da dün teyzesinin oğlunu bıçakla öldüren, yengesini de yaralayan zanlı tutuklandı.
Konya'da dün teyzesinin oğlunu bıçakla öldüren, yengesini de yaralayan zanlı tutuklandı.
Merkez Karatay ilçesinde farklı adreslerde bulunan teyzesinin oğlu Serkan K'yi bıçakla öldüren ve yengesi M.G'yi yaralayan H.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" ve "silahla kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.
H.G, dün merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ndeki evinin önünde tartıştığı teyzesinin oğlu Serkan K'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamış, daha sonra Fetih Mahallesi'ne giderek yengesi M.G'yi de bıçakla yaralamıştı. Serkan K, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra kaçan H.G, Tatlıcak Mahallesi'nde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat