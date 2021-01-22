Son dakika haberleri | Konya'da terör örgütü propagandası iddiasıyla bir kişi tutuklandı
22.01.2021 23:11 | Son Güncelleme: 22.01.2021 23:14
Son dakika haber... Konya'da terör örgütü propagandası iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi cezaevine gönderildi.
Konya'da terör örgütü propagandası iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi cezaevine gönderildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının "terör örgütü propagandası yapmak" suçuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Murat G'nin (47) evinde arama yapıldı.
Gözaltına alınan Murat G, işlemlerinin ardından tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru