Son dakika haberleri: Konya'da tefecilik ve rüşvet operasyonu: 13 gözaltı

Konya'da muhtelif zamanlarda meydana gelen tefecilik ve rüşvet olaylarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından muhtelif zamanlarda meydana gelen 17 tefecilik ve 1 rüşvet olayının ardından soruşturma başlatıldı. Geçen yıldan bu yana devam eden araştırmaların ardından 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 13 şüpheli gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet av tüfeği, 2 adet kılıç, 175 adet 9 mm fişek, 4 adet alacak verecek listelerinin tutulduğu ajanda, 3 adet çek, 13 adet senet, 4 adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 3 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı