Son dakika haberleri: Konya'da tefecilik ve rüşvet operasyonu: 13 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Konya'da tefecilik ve rüşvet operasyonu: 13 gözaltı

09.03.2021 16:08 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:08
Son dakika haberleri: Konya'da tefecilik ve rüşvet operasyonu: 13 gözaltı

Son dakika haberine göre Konya'da muhtelif zamanlarda meydana gelen tefecilik ve rüşvet olaylarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Konya'da muhtelif zamanlarda meydana gelen tefecilik ve rüşvet olaylarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından muhtelif zamanlarda meydana gelen 17 tefecilik ve 1 rüşvet olayının ardından soruşturma başlatıldı. Geçen yıldan bu yana devam eden araştırmaların ardından 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 13 şüpheli gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet av tüfeği, 2 adet kılıç, 175 adet 9 mm fişek, 4 adet alacak verecek listelerinin tutulduğu ajanda, 3 adet çek, 13 adet senet, 4 adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 3 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Bülent Ersoy Müslüm Gürses Rasim Öztekin Esra Dermancıoğlu
Spor Arda Turan Mesut Özil Mustafa Er Fatih Terim Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Konya'da tefecilik ve rüşvet operasyonu: 13 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 16:12:31. #1.15#
title