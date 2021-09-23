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Son dakika haberleri: Konya'da tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı

AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Konya'da tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan kişi, gözaltına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan kişi, gözaltına alındı.

İddiaya göre, Talatpaşa Mahallesi 91661 Sokak'ta R.B. ile oğlu M.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.B, oğlu M.B'yi bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba R.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri
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