Son dakika haberleri... Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı
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Son dakika haberleri... Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Konya'nın Karapınar ilçesinde 5 şüpheli, tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemelerle yakalandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 5 şüpheli, tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemelerle yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ereğli'den Karapınar'a giden 03 VE 897 plakalı araç ile tarihi eser niteliğinde malzemelerin getirileceği bilgisi üzerine, ilçe girişinde önlem aldı.

Karapınar girişinde durdurulan araçta yapılan aramada, 73 gümüş sikke, 6 altın sikke, altın bilezik, 2 vazo, 9 altın bileklik parçası ele geçirildi, ayrıca ruhsatlı tabanca, 2 şarjör ve 163 mermi bulundu.

Gözaltına alınan M.T. (46), V.U. (43), M.K. (42), A.E. (42) ve S.Y'nin (38) jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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