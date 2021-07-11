Son dakika haberleri | Konya'da su kuyusuna düşen çiftçi öldü

Son dakika haber... Konya'da bir kişi, düştüğü su kuyusunda hayatını kaybetti.

Konya'da bir kişi, düştüğü su kuyusunda hayatını kaybetti.

Güneysınır ilçesinin Aydoğmuş Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Ali Kaplan, kendisine ait mısır tarlasını sulamaya gittiği sırada bilinmeyen nedenle su kuyusuna düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaplan'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, bölgede inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın