Son dakika haberleri! KONYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
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Son dakika haberleri! KONYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre KONYA'da Bayram Kozoğlu, aralarında husumet bulunan Kadir K., tarafından çıkan tartışmanın ardından tabancayla vurularak yaralandı.

KONYA'da Bayram Kozoğlu, aralarında husumet bulunan Kadir K., tarafından çıkan tartışmanın ardından tabancayla vurularak yaralandı. Kadir K.?nın dün de arkadaşı Yasin Fırıncı'yı bacağından vurarak yaraladığı öğrenildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre Bayram Kozoğlu, aralarında husumet bulunan Kadir K. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Kadir K., tabancayla Bayram Kozoğlu'nu belinden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Kozoğlu çevredekilerin çağırdığı ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan Kadir K.,?nın dün de yine husumetli olduğu arkadaşı Yasin Fırıncıyı bacağından vurarak yaraladığı öğrenildi. Polis olaya karışan Kadir K.,?yı yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri! KONYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
Son dakika haberleri! KONYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
Son dakika haberleri! KONYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
Son dakika haberleri! KONYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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