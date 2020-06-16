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Son dakika haberleri... Konya'da sanayi çalışanlarına antikor tarama testi başladı

Son dakika haberine göre Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Konya'da sanayi işletmelerinde çalışanlara yönelik Covid-19 antikor tarama testlerinin bugün itibariyle başladığını söyledi.

Son dakika haberleri... Konya'da sanayi çalışanlarına antikor tarama testi başladı
16.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:23

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Konya'da sanayi işletmelerinde çalışanlara yönelik Covid-19 antikor tarama testlerinin bugün itibariyle başladığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde, Konya Sanayi Odası'nın koordinasyonunda yapılmaya başlanan tarama testlerinin işletmelere gidilerek, çalışanlardan yerinde numune almak suretiyle gerçekleştirildiğini kaydeden Kütükcü, sanayicilerin çalışanlarına yönelik tarama testi taleplerinin Konya Sanayi Odası tarafından oluşturulan pandemi.kso.org.tr adresinden toplandığı bilgisini verdi.

"Üretim kararlılığımızı sürdürürken sağlığımızı da korumak zorundayız"

Tüm dünya ekonomilerinde büyük şoklara sebep olan yeni tip korona virüs salgınının Türkiye ekonomisinde de hasarlar açtığını, ancak Türkiye'nin bu süreci en iyi yöneten ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Kütükcü, şunları söyledi:

"Ülkemizin salgının ilk gününden bu yana, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gösterdiği üretim kararlılığı mutlaka devam etmelidir. Ancak üretirken de hem işverenlerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığını korumak, güvenli üretimi öncelemek zorundayız. 1 Haziran itibariyle ülkemizde başlayan yeni normal döneminde, Konyamızda sanayi üretiminin güvenle devamı için bugün itibariyle tarama testlerine başladık. Odamızın koordinasyonunda yürütülecek olan süreç, işverenlerimizin talepleri doğrultusunda devam edecek. Test yapılan çalışanlardan hiçbir ücret talep edilmeyecek. Çalışanlarına test yaptırmak isteyen işverenlerimiz, pandemi.kso.org.tr adresindeki formu doldurarak, taleplerini Odamıza iletebilirler." - KONYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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