Son dakika haberleri | Konya'da sağanak sele neden oldu
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Son dakika haberleri | Konya'da sağanak sele neden oldu

Son dakika haberleri | Konya'da sağanak sele neden oldu
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... KONYA'da öğleden sonra etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

KONYA'da öğleden sonra etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle çok sayıda araç sürücüsü suyla dolan cadde ve sokaklarda mahsur kalırken, bir mahallede de tarım arazileri su altında kaldı.

Şehir merkezi ve ilçelerde öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak kısa sürede sele neden oldu. Yağmur nedeniyle karayolunda su birikintileri oluştu. Su içerisinden geçmeye çalışan birçok araç sürücüsü mahsur kaldı. Araçlar, çekiciler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan kurtarıldı. Selçuklu ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde de sel suları dereyi taşırınca bazı evlerin bahçe duvarları yıkıldı. Bölgeden geçen yüksek hızlı tren hattında ise su birikintisi nedeniyle tedbir amaçlı seferler durduruldu. Ekipler, bölgede tespit çalışmalarının ardından seferlerin yeniden açılacağı bildirdi. AFAD ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.


Son dakika haberleri | Konya'da sağanak sele neden oldu
Son dakika haberleri | Konya'da sağanak sele neden oldu
Son dakika haberleri | Konya'da sağanak sele neden oldu
Son dakika haberleri | Konya'da sağanak sele neden oldu
Son dakika haberleri | Konya'da sağanak sele neden oldu
Son dakika haberleri | Konya'da sağanak sele neden oldu
Son dakika haberleri | Konya'da sağanak sele neden oldu
Son dakika haberleri | Konya'da sağanak sele neden oldu
Son dakika haberleri | Konya'da sağanak sele neden oldu
Son dakika haberleri | Konya'da sağanak sele neden oldu
Son dakika haberleri | Konya'da sağanak sele neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı

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