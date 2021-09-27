Son dakika haberleri... Konya'da rahatsızlanan bebek hastanede hayatını kaybetti

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde rahatsızlanan iki aylık erkek bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hacıarmağan Mahallesi'nde ikamet eden aile, nefes alamadığını fark ettikleri iki aylık bebekleri F.K'yi Beyşehir Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanede bebeğin kalbinin durduğu anlaşılınca, sağlık ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren kalp masajı yapıldı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan bebeğin boğazına kusmuk kaçmış olabileceği iddia edildi.

F.K'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.