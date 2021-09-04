Konya'da plastik fabrikasında yangın - 1
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Konya'da plastik fabrikasında yangın - 1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

1KONYA'da bir sanayi sitesindeki plastik fabrikasında yangın çıktı.

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KONYA'da bir sanayi sitesindeki plastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışmasını sürdürüyor.

Konya'da plastik fabrikasında yangın - 1
Konya'da plastik fabrikasında yangın - 1
Konya'da plastik fabrikasında yangın - 1
Konya'da plastik fabrikasında yangın - 1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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