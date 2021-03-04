Son dakika haberleri! Konya'da otomobilde mahsur kalan kardeşleri itfaiye ekipleri kurtardı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilde mahsur kalan kardeşler, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Bir vatandaş, iki çocuğunun olduğu otomobilini Hacıseyitali Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'ne park ederek, eşiyle semt pazarına gitti.

Bir süre sonra araçta sıkılan kardeşler, çıkamayınca ağlamaya başladı. Çocukların bu durumunu gören bazı vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi.

İtfaiye ekipleri, çevre ve araç güvenliğini sağladıktan sonra otomobilin camını kırarak çocukları dışarı çıkardı.

Çocuklar kontrol için sağlık ekiplerince, Seydişehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun