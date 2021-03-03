Son dakika haberleri! Konya'da, otomobilde 2 kilo eroine 2 gözaltı
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Son dakika haberleri! Konya'da, otomobilde 2 kilo eroine 2 gözaltı

03.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:07
Son dakika haberleri! Konya'da, otomobilde 2 kilo eroine 2 gözaltı

Son dakika haberine göre KONYA'da polis ekipleri, otomobilde yaptığı aramada, 2 kilo 765 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 1140 lira ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

KONYA'da polis ekipleri, otomobilde yaptığı aramada, 2 kilo 765 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 1140 lira ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezine farklı noktalardan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Hemen harekete geçen ekipler, Seydişehir ilçesinde otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, 2 kilo 765 gram eroin ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 1140 lira ele geçirildi. Araçta bulunan M.M. (46) ve B.T. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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