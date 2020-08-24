Son dakika haberleri! Konya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
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Son dakika haberleri! Konya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika haberine göre Konya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı Otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri kurtardı Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana...

24.08.2020 16:06 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:11

Konya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri kurtardı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri bulundukları yerden çıkardı.

Kaza, Seydişehir-Antalya Çevre Yolu Muradiye Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal K. idaresindeki 07 AGB 946 plakalı otomobil ile Buğra Rıdvan A. idaresindeki 42 ZB 557 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan traktör refüje çıkarak devrilirken, otomobilde refüj taşlarına çarparak durabildi. Kazada hurdaya dönen traktörün sürücüsü ile otomobilde bulunan sürücü ve yolcular Sema K. ve Ceyda K. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralanan 4 kişi olay yerindeki müdahalelerinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberleri! Konya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İHA

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