Son dakika haberleri | Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri | Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü.

Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü. Ormanlık alanda arı kovanlarının bulunduğu yerde yakılan ateşin neden olduğu yangında, 6 dekarlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi yakınlarında bulunan 50. Yıl Hatıra Ormanı'nda çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan yükselen dumanları ve alevleri fark eden Dokuz Mahallesi Muhtarı Musa Çoğay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arasöz, Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA ve polis ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda yayılmaya başlayan yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından daha büyük alana yayılmadan kontrol altına alındı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürülen yangın sonrası yapılan incelemede 6 dekarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, ormanlık bölgede arı kovanlarının bulunduğunu ve bir ağacın altında da ateş yakıldığına dair bulgular tespit etti. Zaman zaman dumanların yükseldiği ormanlık alanda itfaiye ekipleri, su sıkarak yeni çıkabilecek yangınların önüne geçti. Söndürme ve polis ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Dokuz Mahallesi Muhtarı Musa Çoğay, yangını fark edince itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bilgi verdiğini söyledi. Yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını ifade eden Çoğay, ekiplerin gelmesiyle yangının kontrol altına alındığı kaydetti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Son dakika haberleri | Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberleri | Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberleri | Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberleri | Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberleri | Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberleri | Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberleri | Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberleri | Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberleri | Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberleri | Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberleri | Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Büyü cinayetinde kan donduran detay! Arkadaş katilinin cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı
Büyü cinayetinde kan donduran detay! Arkadaş katilinin cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı
Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, ardında sır dolu bir cümle bıraktı
Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, ardında sır dolu bir cümle bıraktı
Konya'da 7 kişinin katledilmesiyle ilgili 10 tutuklama
Konya'da 7 kişinin katledilmesiyle ilgili 10 tutuklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Haydar Aliyev Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Ece Erken Aleyna Tilki Gülben Ergen
Spor Eda Erdem Mesut Özil Mete Gazoz Burak Elmas Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 19:33:10. #1.15#

title