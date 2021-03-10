Son dakika haberleri! Konya'da Miraç Kandili, koronavirüs tedbirleri altında kutlandı
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Son dakika haberleri! Konya'da Miraç Kandili, koronavirüs tedbirleri altında kutlandı

10.03.2021 22:45 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:50
Son dakika haberleri! Konya'da Miraç Kandili, koronavirüs tedbirleri altında kutlandı

Son dakika haber... KONYA'da Miraç Kandili programı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek gerçekleştirildi.

KONYA'da Miraç Kandili programı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek gerçekleştirildi.

Kentte camilere gelenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında yanlarında getirdikleri seccadelerde sosyal mesafe kurallarına uyarak namaz kıldı. Namazın ardından da dua edildi. Kandil programı sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.


Son dakika haberleri! Konya'da Miraç Kandili, koronavirüs tedbirleri altında kutlandı
Son dakika haberleri! Konya'da Miraç Kandili, koronavirüs tedbirleri altında kutlandı
Son dakika haberleri! Konya'da Miraç Kandili, koronavirüs tedbirleri altında kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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