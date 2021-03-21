Son dakika haberleri | Konya'da merdivenden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
21.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:53
Son dakika haber: Konya'nın Beyşehir ilçesinde, merdivenden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, merdivenden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Yeni Mahalle'de bir apartmanda evden çıkan annesinin peşinden giden F.D.T adlı çocuk, merdivenleri inmek istediği sırada düştü.
Başından yaralanan F.T.D, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, buradaki tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar