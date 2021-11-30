Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu - Haberler
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Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu

AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel
Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu

Konya'da kum fırtınası nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'da kum fırtınası nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Konya genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kum fırtınası, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kuvvetli rüzgarın oluşturduğu kum fırtınası nedeniyle Konya-Ankara kara yolunda Cihanbeyli ilçesine bağlı Karabağ Mahallesi'nde 2'si yakıt tankeri, 2'si kamyon, 4'ü otomobil olmak üzere 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Durumları ağır olan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan mısır yüklü kamyondan yola savrulan mısırları temizleme çalışmaları sürüyor.

Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı.

Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu

Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu

Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu

Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu

Kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu

Kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri

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