Son dakika haberleri! Konya'da kayınpederini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri! Konya'da kayınpederini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Konya'da kayınpederini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde kayınpederini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kayınpederini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

Ereğli ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu önünde Tolga Kaya ile kayınpederi Ramazan Başarı (55) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kayınpederi Ramazan Başarı'yı bıçaklayan kaya, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Başarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaydan sonra çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlısı damat Tolga Kaya'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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