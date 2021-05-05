Konya'da kardeşinin bıçakladığı ağabey öldü
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Konya'da kardeşinin bıçakladığı ağabey öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da kardeşler arasında çıkan kavgada bir genç ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

Konya'da kardeşler arasında çıkan kavgada bir genç ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Seyyat Hamza Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aynı evde yaşayan ağabey Rahim A. (35) ile eve girmesini istediği kardeşi U.A. (19) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sokağa taşması üzerine U.A. ağabeyi Rahim A.'yı bıçaklayarak yaraladı. Olayı fark eden komşular kardeşleri ayırmaya çalıştı. U.A. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Rahim A.'yı ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Rahim A. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağabey katili olan U.A. polis ekipleriyle kısa süren kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Konya'da kardeşinin bıçakladığı ağabey öldü
Konya'da kardeşinin bıçakladığı ağabey öldü
Konya'da kardeşinin bıçakladığı ağabey öldü
Konya'da kardeşinin bıçakladığı ağabey öldü
Konya'da kardeşinin bıçakladığı ağabey öldü
Konya'da kardeşinin bıçakladığı ağabey öldü
Konya'da kardeşinin bıçakladığı ağabey öldü
Konya'da kardeşinin bıçakladığı ağabey öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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17 yaşındaki çocuk, tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
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