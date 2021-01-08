Son dakika haberleri! Konya'da jandarmadan silah operasyonu
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Son dakika haberleri! Konya'da jandarmadan silah operasyonu

08.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:13
Son dakika haberleri! Konya'da jandarmadan silah operasyonu

Son dakika haberi... Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma durdurduğu bir araç içerisinde silah ve mühimmat ele geçirdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma durdurduğu bir araç içerisinde silah ve mühimmat ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir'de ikamet eden bir şahsın kendi aracı ile ilçeden temin etmiş olduğu silahları Isparta iline götüreceğine yönelik alınan ihbarı değerlendiren Beyşehir Jandarma Komutanlığı ve Konya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir-Şarkikaraağaç kara yolu üzerinde seyir halindeki aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada ekipler, 4 tabanca, tabancalara ait şarjör ve 50 fişek ele geçirdi.

Şüpheli A.Ç, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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