Son dakika haberleri | Konya'da jandarmadan kaçak silah operasyonu
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Son dakika haberleri | Konya'da jandarmadan kaçak silah operasyonu

Son dakika haberleri | Konya'da jandarmadan kaçak silah operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekipleri durdurdukları araçta ve av tüfeği imalathanesinde kaçak olarak üretildiği iddia edilen 85 yivsiz av tüfeği ele geçirdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekipleri durdurdukları araçta ve av tüfeği imalathanesinde kaçak olarak üretildiği iddia edilen 85 yivsiz av tüfeği ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Huğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak ve faaliyet izin belgesi dışında ruhsatsız tüfek imal edilerek satışının yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Üzümlü-Seydişehir karayolu üzerinde bir aracı durduran ekipler, içerisinde paketlenmiş vaziyette 27 adet ruhsatsız ve faturasız yivsiz av tüfeği ele geçirdi. Beyşehir Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda araçta ele geçirilen silahların sahibi olduğu öne sürülen H.A.T.'nın Huğlu Mahallesi'ndeki iş yerinde arama gerçekleştirildi. Aramada iş yerinde faaliyet izin belgesi dışında üretilen 58 adet yivsiz av tüfeği daha ele geçirildi. Jandarma ekipleri araç ile iş yerinde ele geçirilen toplam 85 tüfeğe el koyarken, ifadesi alınan şüpheli daha sonra serbest bırakıldı. - KONYA

Son dakika haberleri | Konya'da jandarmadan kaçak silah operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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