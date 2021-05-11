Geleneksel yöntemlerle üretilen tel kadayıf sofraları tatlandırıyor
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Geleneksel yöntemlerle üretilen tel kadayıf sofraları tatlandırıyor

Geleneksel yöntemlerle üretilen tel kadayıf sofraları tatlandırıyor
Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel

Konya'da geleneksel yöntemlerle bakır tepside tel kadayıf üreten Hakan Güvez, bayram öncesi yoğun talebe yetişmeye çalışıyor.

Konya'da geleneksel yöntemlerle bakır tepside tel kadayıf üreten Hakan Güvez, bayram öncesi yoğun talebe yetişmeye çalışıyor.

Babasından öğrendiği şekilde 40 yıldır kadayıf döken 57 yaşındaki Güvez, siparişler için erken saatlerde başladığı mesaisini geç saatlere kadar sürdürüyor.

Un ve suyla hazırlanan karışımın, altında ateş yanan tepsiye dökülerek ince teller haline getirilmesiyle elde edilen kadayıf, uzun süren çalışmanın ardından damakları tatlandırıyor.

Tarihi bedesten çarşısında küçük bir dükkanda üretim yapan Hakan Güvez, en yoğun talebin ramazan ayında, bayramlarda ve kış döneminde olduğunu söyledi.

Günlük 50 kiloya yakın kadayıf ürettiğini belirten Güvez, "Bayram öncesi güzel bir yoğunluk var. Kolay ve lezzetli onlarca çeşit tatlısı yapılabiliyor. Damak tadına düşkün olanlar, hazır kadayıflardansa dökme taze kadayıfı tercih ediyor." dedi.

"Kadayıf tam bir gariban tatlısıdır"

Bütçeyi zorlamayan kadayıfın zengin ya da fakir ayırt etmeksizin her kesime hitap ettiğini kaydeden Güvez, "Bugün bir kilo kadayıfın masrafı en fazla 50-60 lira tutar. Bir tepsi kadayıf, şerbeti döküldüğünde sofranıza 3,5 kilo tatlı olur. İyi bir baklavanın kilosu 90-100 lira. Bu tatlıyı herkes seviyor ama bereketli olduğu için tam bir gariban tatlısıdır." diye konuştu.

Güvez, 1 metrekarelik dükkanda çalıştığını dile getirerek, işinin zor olduğunu ancak yine de mesleğini severek yaptığını anlattı.

Geleneksel yöntemlerle üretilen tel kadayıf sofraları tatlandırıyor
Geleneksel yöntemlerle üretilen tel kadayıf sofraları tatlandırıyor
Geleneksel yöntemlerle üretilen tel kadayıf sofraları tatlandırıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

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