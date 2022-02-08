Son dakika haberleri... Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

AA, Melike Keskin - Güncel
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Son dakika haberleri... Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

2 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

AA / Melike Keskin - Güncel

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Konya, Güncel, Haber

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