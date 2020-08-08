Son dakika haberleri... Konya'da evin bahçesinde Hint keneviri ele geçirildi Son dakika habere göre Konya'nın Yunak ilçesinde bir eve polisin düzenlediği operasyonda, evin bahçesinde ekili 6 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Yunak ilçesinde bir eve polisin düzenlediği operasyonda, evin bahçesinde ekili 6 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yunak İlçe Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesinde bulunan bir evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından eve operasyon düzenlenen polis, bahçede ekili halde 6 kök Hint keneviri ele geçirdi. Evin sahibi 34 yaşındaki Ömer E., polis tarafından gözaltına alındı. Bahçeden sökülen Hint kenevirlerine el konulurken, şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - KONYA

Kaynak: İHA