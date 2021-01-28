Son dakika haberi! Evde çıkan yangında hayatını kaybeden annenin cenazesi çıkarıldı
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Son dakika haberi! Evde çıkan yangında hayatını kaybeden annenin cenazesi çıkarıldı

28.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:29

Son dakika haber... Konya'nın Karatay ilçesinde müstakil evde çıkan yangında yaşamını yitiren Hülya Yürür'ün cenazesi, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından çıkarıldı.

Konya'nın Karatay ilçesinde müstakil evde çıkan yangında yaşamını yitiren Hülya Yürür'ün cenazesi, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından çıkarıldı.

Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak'ta elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı öğrenilen yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Çevredekilerin yardımıyla alevlerin arasından ağır yaralı kurtarılan 3 yaşındaki Okay Yürür, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.

Vücudunda yanıklar oluştuğu ve kaldırıldığı özel hastanede kalbinin durduğu bilgisine ulaşılan Yürür'ün, doktorların yaptığı müdahale ve kalp masajıyla yeniden yaşama tutunduğu öğrenildi.

Çocuğun, Konya Şehir Hastanesindeki yoğun bakım ünitesine nakledildiği belirtildi.

Annenin cesedi evden çıkarıldı

Öte yandan, itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra yaptığı soğutma çalışmalarının ardından anne Hülya Yürür'ün (24) cesedine ulaştı.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından evden çıkarılan ceset, cenaze aracıyla morga gönderildi.

Anne çocuğunu kurtarabilmek için pencereden sarkıtmış

Yangın çıktığı sırada çevrede bulunan vatandaşlardan Ali İhsan Aran, "Alevden kimse içeriye giremedi. İçerdeki kadın, mahalledeki gençlerin yardımıyla alt tarafını söktüğü pencere korkuluğunun altından çocuğu sarkıttı." diye konuştu.

Bu arada, Hülya Yürür'ün kardeşi Yusuf Yürür'ün (20) de kendisini dışarıya atarak, yangından son anda kurtulduğu bilgisine ulaşıldı.

Son dakika haberi! Evde çıkan yangında hayatını kaybeden annenin cenazesi çıkarıldı
Son dakika haberi! Evde çıkan yangında hayatını kaybeden annenin cenazesi çıkarıldı
Son dakika haberi! Evde çıkan yangında hayatını kaybeden annenin cenazesi çıkarıldı
Son dakika haberi! Evde çıkan yangında hayatını kaybeden annenin cenazesi çıkarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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