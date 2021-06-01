Son dakika haberleri: Konya'da ev yangını; itfaiye ekibi dar sokaktan zor geçti
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Son dakika haberleri: Konya'da ev yangını; itfaiye ekibi dar sokaktan zor geçti

Son dakika haberleri: Konya'da ev yangını; itfaiye ekibi dar sokaktan zor geçti
Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... KONYA'da, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı.

KONYA'da, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Dar sokaktan güçlükle geçerek, sokağa gelen itfaiye ekibi, alevleri yarım saatte söndürdü. 

Merkez Karatay ilçesine bağlı Erenler Mahallesi Akburçak Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede, saat 11.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Boş evden alevlerin yükseldiğini gören bina sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbarla kısa sürede mahalleye gelen itfaiye ekibi, hatalı park da yapılan dar sokaktan güçlükle geçti. Hemen müdahaleye başlayan itfaiyeciler, alevleri yarım saatte kontrol altına alıp, söndürdü. Evde hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.   


Son dakika haberleri: Konya'da ev yangını; itfaiye ekibi dar sokaktan zor geçti
Son dakika haberleri: Konya'da ev yangını; itfaiye ekibi dar sokaktan zor geçti
Son dakika haberleri: Konya'da ev yangını; itfaiye ekibi dar sokaktan zor geçti
Son dakika haberleri: Konya'da ev yangını; itfaiye ekibi dar sokaktan zor geçti
Son dakika haberleri: Konya'da ev yangını; itfaiye ekibi dar sokaktan zor geçti
Son dakika haberleri: Konya'da ev yangını; itfaiye ekibi dar sokaktan zor geçti
Son dakika haberleri: Konya'da ev yangını; itfaiye ekibi dar sokaktan zor geçti
Son dakika haberleri: Konya'da ev yangını; itfaiye ekibi dar sokaktan zor geçti
Son dakika haberleri: Konya'da ev yangını; itfaiye ekibi dar sokaktan zor geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural

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