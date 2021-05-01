Son dakika haberleri | Konya'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı
Son dakika haberine göre Konya'da, 2 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenilen ve eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı.
Konya'da, 2 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenilen ve eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı.
Ramazan M. (22), eşi Tuba M'nin (23) kaldığı Karatay ilçesi Şems Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak'taki eve gitti. Eşinin kapıyı açmadığı Ramazan M, daireye balkondan girdi.
Şüpheli, burada eşini bıçakla ağır yaraladı, 2 yaşındaki kızı Gülay M'yi de alarak kaçtı.
Tuba M, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi, incelemelerin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi.
Olay yerinde fenalaşan maktulün yakınlarına 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Eşi şikayetini çekince tahliye olmuş
Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüphelinin, kaçırdığı kızı Gülay M'nin sağlık kontrolü sonrasında aile yakınlarına teslim edileceği belirtildi.
Açıklamada, maktule uyguladığı şiddet nedeniyle tutuklanan Ramazan M'nin, yargılandığı davada Tuba M'nin şikayetinden vazgeçmesi üzerine 2 gün önce tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan