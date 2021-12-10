Son dakika haberleri... Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin ağır yaralanan sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin ağır yaralanan sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kulu- Karapınar Mahallesi yolundaki kazada ağır yaralanan Ramazan Akpolat, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay
Dün, Kulu-Karapınar Mahallesi yolunda, Ramazan Akpolat (27) idaresindeki 42 M 1704 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrilmiş, ağır yaralanan sürücü Akpolat, 112 Acil Servis ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine ardından da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri
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