Son dakika haberleri... Konya'da çatı yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Konya'da çatı yangını

Son dakika haberleri... Konya'da çatı yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde A.Y'ye ait iki katlı evin çatı kısmından alevler yükselmeye başladı. Ev sakinlerinin uykuda olduğu esnada çıktığı belirtilen yangının fark edilmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri çatıyı tamamen saran alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Yangın sonucu evin çatısında ve odalarda maddi hasar oluştu. Yangına çatıdaki mutfak kısmında yerde akşam yemeği pişirilmesi sonucu saatler sonra kordan tutuşan örtünün sebep olduğu ileri sürüldü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Son dakika haberi... Irak İnsan Hakları Komiserliği: Bağdat'ta Kovid-19 hastanesindeki yangında ölü sayısı 35 ile 40 arası
Son dakika haberi... Irak İnsan Hakları Komiserliği: Bağdat'ta Kovid-19 hastanesindeki yangında ölü sayısı 35 ile 40 arası
Son dakika haber: Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında 20'ye yakın kişi öldü
Son dakika haber: Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında 20'ye yakın kişi öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut
Magazin Ebru Şallı Ebru Gündeş Burak Sergen Kaan Yıldırım
Spor Ünal Karaman Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Konya'da çatı yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 05:23:17. #1.15#

title