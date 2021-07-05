Son dakika haberleri: KONYA'DA BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Son dakika haber: KONYA'nın Karatay ilçesinde bulunan apartmanın bahçesindeki bisikletin kilidini açan bir kişi, bisikletle birlikte kaçtı.

KONYA'nın Karatay ilçesinde bulunan apartmanın bahçesindeki bisikletin kilidini açan bir kişi, bisikletle birlikte kaçtı. O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Mehpare Sokak'ta, 26 Haziran günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Apartmana gelen bir kişi, bahçede duran Mustafa İlerigiden'e ait kilidini açtığı bisikleti alıp kaçtı. Bisikletinin yerinde olmadığı fark eden İlerigiden, apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyince, bisikletin çalındığını fark etti. Bunun üzerine Fatih Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı