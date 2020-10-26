Son dakika haberleri! Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Konya'nın merkez Meram ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.