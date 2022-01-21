Son dakika haberleri! Konya'da bir kişinin öldüğü pazarcılar arasındaki kavgada 5 sanığın yargılanması sürüyor

Bir son dakika haberine göre Konya'da pazarcı esnafı arasında çıkan, bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavgaya ilişkin biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.