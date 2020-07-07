Son dakika haberleri! Konya'da biçerdöverle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri! Konya'da biçerdöverle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Kulu ilçesinde biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden biri ağır, 3 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri! Konya'da biçerdöverle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
07.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:52

Konya'nın Kulu ilçesinde biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden biri ağır, 3 kişi yaralandı.

Serkan Kestek (30) idaresindeki 33 NDZ 90 plakalı otomobil, Ankara-Aksaray kara yolunun 102. kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 31 17-315 plakalı biçerdöver ile çarpıştı.

Kazada sürücü Serkan Kestek ile otomobilde bulunan eşi Elif (25) ve 3 yaşındaki çocukları Gözde Nur Kestek yaralandı.

Ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Sürücü Kestek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Biçerdöver sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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