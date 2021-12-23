Son dakika haberleri... Konya'da aynı mahalleden 2 kişi sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle öldü - Haberler
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Son dakika haberleri... Konya'da aynı mahalleden 2 kişi sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle öldü

Son dakika haberleri... Konya'da aynı mahalleden 2 kişi sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle öldü
AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Konya'nın Bozkır ilçesinde sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hayatını kaybetti.

BOZKIR, KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Dere Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Hayrettin K, evinde ölü bulundu. Ölümle ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayrettin K'nin evinde yaptığı incelemede sahte içki buldu.

Anı mahallede yaşayan ve rahatsızlanarak Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Muammer T. de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince Muammer T'nin evinde yapılan aramalarda da sahte içki bulundu.

Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya ilişkin çalışmaları sırasında sahte içki sattığı şüphesiyle M.Y'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, bir hafta önce de ilçede yaşayan Mustafa K'nin sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri

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