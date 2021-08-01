Son dakika haber | Konya'daki 7 kişinin öldürüldüğü olayda gözaltı sayısı 14 oldu
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Son dakika haber | Konya'daki 7 kişinin öldürüldüğü olayda gözaltı sayısı 14 oldu

Son dakika haber | Konya'daki 7 kişinin öldürüldüğü olayda gözaltı sayısı 14 oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Konya'da cuma günü akşam saatlerinde aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi.

Konya'da cuma günü akşam saatlerinde aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 30 Temmuz tarihinde 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili başlatılan soruşturmada daha önce 13 kişinin gözaltına alındığı hatırlatılarak, "Yürütülen soruşturmada gelinen aşamada halen firari olan şüphelinin ailesinden 1 kişinin daha gözaltına alınması ile toplam gözaltı sayısı 14 kişi olmuştur" denildi. - KONYA

Son dakika haber | Konya'daki 7 kişinin öldürüldüğü olayda gözaltı sayısı 14 oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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