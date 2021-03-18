Son dakika haberleri! Konya'da atıl durumdaki 1,5 milyon metrekare arazi üretime kazandırıldı

Son dakika haberine göre Konya Büyükşehir Belediyesi, Kulu ve Meram ilçelerinde bulunan, mülkiyeti kendine ait olan 1,5 milyon metrekare araziyi sosyal destek amaçlı tarımsal üretime kazandırdı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kulu ve Meram ilçelerinde bulunan, mülkiyeti kendine ait olan 1,5 milyon metrekare araziyi sosyal destek amaçlı tarımsal üretime kazandırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kulu ve Meram'da bulunan arazilere arpa ve nohut ekimi yaptıklarını, yeni arazileri tarıma kazandırmak için çalıştıklarını belirtti.

Atıl durumdaki tarım arazilerini değerlendirmek için yoğun gayret içerisinde olduklarını vurgulayan Altay, bu kapsamda geçen Kasım ayında Meram Çomaklı Mahallesi'nde 700 bin metrekarelik alanda arpa ekimi gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Acıkuyu'da mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 800 bin metrekarelik bir alanda yağışlardan önce nohut ekimini gerçekleştirdiklerini aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Özellikle yağışın azaldığı bu dönemlerde Konya Ovası'nda atıl durumdaki tüm tarım alanlarını ekonomiye kazandırmayı arzu ediyoruz. Özellikle kuraklığa dayanıklı tohumlar seçerek onların gelişimleri ve verimleri ile ilgili bir istatiksel veri çıkartmaya çalışıyoruz. Ayrıca buradan oluşacak hasılatı inşallah sosyal yardımlarda kullanmayı planlıyoruz. Bol bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Bugünlerde ovamızda yağışlar var. İnşallah çiftçimize bereketli olur. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üretimin, tarımın ve hayvancılığın yanında olmaya devam edeceğiz."

Açıklamada, Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'nın Kulu ilçesinde Acıkuyu bölgesinde ekimi yapılan 800 bin metrekarelik arazide incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı