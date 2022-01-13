Son dakika haberleri! Konya'da antifriz içen kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Konya'nın Kulu ilçesinde sanayide çalışan bir kişi içtiği antifriz nedeniyle rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.
KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde sanayide çalışan bir kişi içtiği antifriz nedeniyle rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.
Küçük Sanayi Sitesi'nde otomobil tamircisi olarak çalışan Seyit Ali Aktan (25), arkadaşları ile girdiği iddia nedeniyle yarım çay bardağı antifriz içti.
Kısa süre sonra rahatsızlanan Aktan, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aktan, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri
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