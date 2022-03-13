Son dakika haberleri... Konya'da Afgan uyruklu kişiyi öldürdükleri öne sürülen iki zanlı Isparta'da yakalandı - Haberler

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Son dakika haberleri... Konya'da Afgan uyruklu kişiyi öldürdükleri öne sürülen iki zanlı Isparta'da yakalandı

AA - Zehra Melek Çat - Güncel
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Son dakika haberleri... Konya'da Afgan uyruklu kişiyi öldürdükleri öne sürülen iki zanlı Isparta'da yakalandı

Son dakika haberlerine göre Konya'da Afganistan uyruklu kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla aranan iki zanlı Isparta'da gözaltına alındı.

ISPARTA (AA) - Konya'da Afganistan uyruklu kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla aranan iki zanlı Isparta'da gözaltına alındı.

Feyzullah Fadai'nin (35) 11 Mart'ta evinde bıçaklanarak öldürülmesinin ardından Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

İncelemede cinayet şüphelilerinin N.H. ve A.A. olduğu, Isparta'ya kaçtıkları tespit edildi.

Isparta'da yapılan çalışmalarla iki zanlı yakalandı.

İfadelerinde olayın alacak tartışması nedeniyle yaşandığını itiraf eden şüpheliler tutuklandı.

Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Maun Sokak'taki apartman dairesinde 11 Mart'ta arkadaşları tarafından hareketsiz bulunan Afganistan uyruklu Fayzullah Fadai'nin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilmişti.

AA / Zehra Melek Çat - Güncel

Afganistan, Isparta, Konya, Mart, Güncel, Haberler

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