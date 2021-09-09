Son dakika haberleri! Konya'da 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Konya'nın Akşehir ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Konya'nın Akşehir ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Dr. Aziz Perkün Caddesi'nde bir giyim mağazasının da bulunduğu 5 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle binanın çatısının bir bölümünde çökme meydana geldi.

Bitişik binada bulunan otelin çalışanları, çatıdan hortumla alevlere müdahale etti.

Yan binada faaliyet gösteren etüt merkezinde bulunan öğrenci ve öğretmenler de tedbir amacıyla dışarı çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine Akşehir, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ilgın ve Doğanhisar itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Binada soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun