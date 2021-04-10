Son dakika haberleri... Konya 'da 2 tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 40'dan fazla yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Konya 'da 2 tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 40'dan fazla yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Konya 'da 2 tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 40'dan fazla yaralı

Son dakika haberine göre Konya'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 tur otobüsü kaza yaptı.

Konya'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 tur otobüsü kaza yaptı. Şarampole devrilen otobüslerde 1 Rus turist hayatını kaybederken, 40'tan fazla yolcu yaralandı.

İlk kaza, saat 07.00 sıralarında Konya-Aksaray karayolunun 39. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den yola çıkıp Kapadokya'ya giden ve yerli turistleri taşıdığı öğrenilen Ö.A. idaresindeki 35 Z 5305 plakalı Mercedes marka otobüs tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüste bulunan 34 kişi yaralanırken 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslara çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise saat 09.30 sıralarında yine Konya-Aksaray karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Kapadokya'ya giden ve Rus turistleri taşıdığı öğrenilen C.Y. idaresindeki 07 S 2580 plakalı Temsa marka otobüs tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 32 Rus yolcunun bulunduğu otobüste 12 kişi yaralanırken, 1 Rus turist hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslara hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yolcular ise kaza yerine gelen başka bir otobüsle şehir merkezine götürüldü.

Kazalarla ilgili soruşturma devam ediyor. - KONYA

Son dakika haberleri... Konya 'da 2 tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 40'dan fazla yaralı
Son dakika haberleri... Konya 'da 2 tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 40'dan fazla yaralı
Son dakika haberleri... Konya 'da 2 tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 40'dan fazla yaralı
Son dakika haberleri... Konya 'da 2 tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 40'dan fazla yaralı
Son dakika haberleri... Konya 'da 2 tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 40'dan fazla yaralı
Son dakika haberleri... Konya 'da 2 tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 40'dan fazla yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Mario Draghi Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Burcu Biricik Demet Özdemir
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Konya 'da 2 tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 40'dan fazla yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 12:05:46. #1.16#
title