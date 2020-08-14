Son dakika haberleri! KONYA 'Çekin, çekin para kazanın' diyen gaspçı 2 kardeş, tutuklandı Gelen son dakika haberine göre 'Çekin, çekin para kazanın' diyen gaspçı 2 kardeş, tutuklandıKONYA'da elektrikli bisikleti ile hurda ve karton toplayarak geçimini sağlayan Faruk İriş'i (57) dövüp, bıçak zoruyla bisikletini gasp eden Vedat Gökkaya (20) ve ağabeyi Sedat Gökkaya (21) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'Çekin, çekin para kazanın' diyen gaspçı 2 kardeş, tutuklandı

KONYA'da elektrikli bisikleti ile hurda ve karton toplayarak geçimini sağlayan Faruk İriş'i (57) dövüp, bıçak zoruyla bisikletini gasp eden Vedat Gökkaya (20) ve ağabeyi Sedat Gökkaya (21) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Vedat Gökkaya, adliyeye götürülürken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin çekin, biraz para kazanın" demesi dikkat çekti.

Olay, 5 ağustosta gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrikli bisikleti ile çöplerden hurda ve karton toplayarak geçimini sağlayan Faruk İriş, bir çöpten malzeme topladığı sırada yanına motosikletli iki kişi geldi. İriş'i döven ve daha sonra bıçak zoruyla bisikletini gasp eden şüheliler, hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Faruk İriş'i ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alırken, gasp anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçış yönündeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit eden polis, çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan Vedat Gökkaya ve ağabeyi Sedat Gökkaya'yı yakalayarak gözaltına aldı.

'ÇEKİN ÇEKİN, PARA KAZANIN'

Haklarındaki suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Vedat Gökkaya kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin çekin, biraz para kazanın" dedi. Ağabey Sedat Gökkaya ise, "Niye çekiyorsunuz? Madalya mı takıyorlar, altın mı veriyorlar?" demeleri dikkat çekti.

İki şüphelide çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA