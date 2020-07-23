Son dakika haberleri... KONYA 3 çocuğu otomobilin bagajında taşıyan sürücüye bin 121 TL para cezası
Son dakika gelişmesine göre 3 çocuğu otomobilin bagajında taşıyan sürücüye bin 121 TL para cezasıKonya'da üç çocuğu otomobilin bagajında taşıyan sürücü A.T.'ye 'araç dışına yolcu bindirmek' maddesinden bin 121 TL para cezası kesildi.
23.07.2020 09:56 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:18
3 çocuğu otomobilin bagajında taşıyan sürücüye bin 121 TL para cezası
Konya'da üç çocuğu otomobilin bagajında taşıyan sürücü A.T.'ye 'araç dışına yolcu bindirmek' maddesinden bin 121 TL para cezası kesildi.
Görüntüler merkez Selçuklu ilçesinde kaydedildi. Otomobilin bagajında 3 çocukla birlikte trafikte ilerleyen otomobil sürücüsünü gören vatandaşlar, bu durumu cep telefonları ile kaydetti. Görüntülerden yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri plaka sorgulamasının ardından araç sürücüsü A.T.'ye ulaştı. Sürücüye 'araç dışına yolcu bindirmek' maddesinden bin 121 TL para cezası kesildi.
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Kaynak: DHA