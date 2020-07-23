Son dakika haberleri... KONYA 3 çocuğu otomobilin bagajında taşıyan sürücüye bin 121 TL para cezası Son dakika gelişmesine göre 3 çocuğu otomobilin bagajında taşıyan sürücüye bin 121 TL para cezasıKonya'da üç çocuğu otomobilin bagajında taşıyan sürücü A.T.'ye 'araç dışına yolcu bindirmek' maddesinden bin 121 TL para cezası kesildi.

3 çocuğu otomobilin bagajında taşıyan sürücüye bin 121 TL para cezası Konya'da üç çocuğu otomobilin bagajında taşıyan sürücü A.T.'ye 'araç dışına yolcu bindirmek' maddesinden bin 121 TL para cezası kesildi. Görüntüler merkez Selçuklu ilçesinde kaydedildi. Otomobilin bagajında 3 çocukla birlikte trafikte ilerleyen otomobil sürücüsünü gören vatandaşlar, bu durumu cep telefonları ile kaydetti. Görüntülerden yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri plaka sorgulamasının ardından araç sürücüsü A.T.'ye ulaştı. Sürücüye 'araç dışına yolcu bindirmek' maddesinden bin 121 TL para cezası kesildi. Kaynak: DHA